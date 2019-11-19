2019/11/19 | 17:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس مجلس النواب وزعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي، بأنها مجنونة، مشيرا إلى أنها تريد تغيير النظام الانتخابي في البلاد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: بيلوسي "المجنونة" تريد تغيير نظامنا الانتخابي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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