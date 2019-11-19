الحشد الشعبي: غدا الأربعاء آخر موعد لاستقبال المفسوخة عقودهم

2019/11/19 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت مديرية الادارة المركزية في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، يوم غد الأربعاء آخر موعد لاستقبال المراجعين من المفسوخة عقودهم.

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