الحشد الشعبي يعلن تدمير 3 مضافات لـ

2019/11/19 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي في العراق، الثلاثاء، عن تدمير ثلاث مضافات لتنظيم "داعش" الارهابي، فيما استولت على دراجات نارية واسلحة في محافظة نينوى....

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