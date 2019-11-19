2019/11/19 | 17:51

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العراق والبحرين ينهيان الشوط الاول بالتعادل السلبي

يتبع .....

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الخارجية الاميركية، الاثنين 18 تشرين الثاني 2019، أن ايران تسعى لتقويض نظام الحكم في العراق، مبينة أنها تتابع التسريبات بشأن مسؤولين فيه.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن "ايران تسعى لتقويض نظام الحك

بغداد اليوم- بغداد

نفى رئيس مجلس النواب السابق، سليم الجبوري، الإثنين (18 شترين الثاني) علمه بأن يكون أحد مستشاريه قيادياً في الاستخبارات الإيرانية، وفق وثائق قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إنها مسربة، وقد نشرتها في تقرير اليوم.

وقال الج

بغداد اليوم _ بغداد

طرح زعيم إئتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم (الاحد، 17 تشرين الثاني، 2019) خارطة طريق لحل الأزمة التي يمر بها العراق، تتكون من 10 نقاط أولاها سحب الثقة عن الحكومة الحالية، وتشكيل أخرى مؤقتة بوزارت محدودة، بدءاً من منتصف كانون الأ

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