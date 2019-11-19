2019/11/19 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد بعد غيابه عن منزله لعدة أيام بسبب اشتراكه في التظاهرات؛ التقى شاب عراقي بأمه مصادفة في ساحة التحرير، خلال مشاركتها مع عدد مع النسوة في التظاهر، فاستقبلها المتظاهرون بالأهزوجة الشعبية: :هلا بأمه هلا”، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.ولم تقتصر ترديد الأهازيج على المتظاهرين فحسب، بل هتفت الأم لابنها: “الما هبط راسي هذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ردة فعل متظاهر التقى بأمه مصادفة في ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ردة فعل متظاهر التقى بأمه مصادفة في ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).