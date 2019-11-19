شاهد بالفيديو.. شاب كربلائي يعزف لحن النشيد الوطني على آلة الكلارينيت

2019/11/19 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-كربلاء أسهمت التظاهرات التي تشهدها بغداد ومدن أخرى في بروز مواهب كثير من المبدعين الشباب، الذين حرموا من وجود نوافذ للتعبير عن إبداعتهم.في كربلاء، وتحديداً في فلكة التربية قرر موسيقي شاب من أبناء المدينة أن يعزف لحن النشيد الوطني العراقي على آلة الكلارينيت، بحضور عشرات المتظاهرين السلميين.وتشهد مدين كربلاء منذ بداية شهر […]

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