2019/11/19 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة البصرة تتوعد بإجراءات لكل من يهدد المعلمين ويغلق الميناء اعتباراً من الغد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/19 | 17:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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