التغيير النيابية: لم نشترك باجتماع الامس ولم نوقع على بيانه

2019/11/19 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت كتلة التغيير النيابية، الثلاثاء، أنها لم تشترك باجتماع الامس الذي عقد في مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، مؤكدة أنها لم توقع على بيانه.

وقالت الكتلة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "كتلة التغيير النيابية انها لم تشترك في الاجتماع الذي عقدته بعض الجهات والكتل السياسية ليلة أمس الاثنين في مكتب السيد الحكيم".وأضافت "لم نطلع ولم نوقع على البيان الصادر عن الاجتماع المذكور والمسمى (ميثاق شرف)، كما اننا لم نخول ولا نسمح لأي جهة كانت أن تتحدث باسمنا".





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