الحشد الشعبي يعلن ازالة 26 الف لغم وعبوة ناسفة في مناطق محاذية لكوردستان

2019/11/19 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مسؤول عمليات اللواء 30 في الحشد الشعبي سامي بكدش يوم الثلاثاء عن ازالة 2700 لغم وعبوة ناسفة بمحاذاة اقليم كردستان وسهل نينوى.

ونقل موقع الموقع الرسمي للحشد عن بكدش قوله اليوم، إن “الجهد الهندسي للواء 30 في الحشد الشعبي تمكنت من ازالة 24 الف لغم قام تنظيم داعش الإرهابي بزرعها في مناطق سهل نينوى بمحاذاة اقليم كردستان”.

وأضاف، أن “قوات الحشد الشعبي قامت قبل ايام ايضا بازالة 2700 عبوة ناسفة”، مشيرا إلى أن “الحشد الشعبي يمسك أكثر من 2700 كم مربع من جسر الكوير وصولا إلى منطقة القبة وشيخان”.

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