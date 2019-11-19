الشرطة: وافقنا على مواجهة نواذيبو في قطر بشرط

2019/11/19 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وافقت إدارة نادي الشرطة على خوض مباراة إياب الدور ثمن النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام نواذيبو الموريتاني، في الدوحة.

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