اختفاء أميرة سعودية بارزة في ظروف غامضة

2019/11/19 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

نشر موقع "دويتش فيله" الألماني تقريرا ألقى فيه الضوء على اختفاء الأميرة السعودية "بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود"، متسائلا: "هل انضمت

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