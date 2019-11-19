شاهد ماذا أرسل أهالي منطقة اليرموك إلى متظاهري ساحة التحرير-بالفيديو

2019/11/19 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد بعد عدة مناشدات من معتصمي ساحة التحرير بتوفير الأغطية والفرش لهم؛ قرر بعض أهالي منطقة اليرموك ببغداد أن يرسلوا هدية للمتظاهرين، تتمثل في بطانيات وفرش ووسائد.وظهر بعض أهالي المنطقة في مقطع فيديو وهم يجهزون الأغراض قبل إرسالها إلى ساحة التحرير، مؤكدين أنها أقل ما يمكن تقديمه للمتظاهرين.وشهدت الأيام الماضية تبرع العديد […]

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