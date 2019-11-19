مع انسداد الأنف: النوم على الظهر أفضل

2019/11/19 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إذا كنت مريضًا، فالنوم جزء مهم من الشفاء.



لكن التهابات الجهاز التنفسي العلوي ، مثل الأنفلونزا ، تأتي مع عدد من الأعراض السيئة بما في ذلك التهاب الأنف.



بغض النظر عن سبب انسداد الأنف، لا ننكر أنه قد يجعل النوم صعبًا.

يقول الدكتور دان نجو، طبيب هشاشة العظام في المكاتب الطبية في مانهاتن لموقع insider إن ”التنفس عن طريق الأنف يتم بشكل طبيعي، ولكن عند انسداد الأنف تضطر إلى التنفس عن طريق الفم ، خاصة أثناء النوم ، ويصبح الحلق جافًا، وفي أغلب الأحيان ، يحدث انسداد الأنف عندما تنتفخ الأوعية الدموية الموجودة داخل الأنف، مما يتسبب في تجمع السوائل الزائدة في أنسجة الأنف“.

ويضيف نجو: ”يؤدي احتقان الأنسجة عمومًا إلى انسداد الأنف، وهذا ما يجعلنا نشعر بعدم القدرة على الاستنشاق، وهو ما يؤدي إلى الانزعاج وعدم الراحة“.

”عادةً ما يأتي انسداد الأنف مع آثار جانبية أخرى تجعل النوم أكثر صعوبة ، بما في ذلك ضغط الجيوب الأنفية والصداع والسعال وآلام الأذن.

كيف تنام مع انسداد الأنف ؟

تقول لينا فيليكوفا ، (دكتوراه في الطب)، إن ”النوم المدعم على ظهرك هو أفضل خيار لديك عندما لا تستطيع التنفس، قد يؤدي الاستلقاء على الجانب إلى جعل إحدى فتحتي الأنف أو كليهما مسدودتين تمامًا“.

وأضافت أن ”الهدف من ذلك السماح للمخاط بالحركة والخروج ليلًا ، بدلاً من انسداد مجاري الهواء والجيوب الأنفية.



يمكنك المساعدة في تحقيق ذلك من خلال إضافة وسادة إضافية لرفع رأسك ، ثم ستفعل الجاذبية الباقي“.

تقول فيليكوفا ”حاول تشغيل جهاز ترطيب للحفاظ على الجو في غرفة نومك رطبًا، فالهواء الرطب سيجعل المخاط في الشعب الهوائية لديك أكثر سيولة وقابلية للخروج“.

وتضيف ”خذ حماما ساخنا بالبخار قبل النوم، أو بعد البقاء في السرير لفترة، يمكن أن يساعد ذلك على تحسن الحالة، وضع منشفة ساخنة على جبينك والجيوب الأنفية، سيوسع الدفء مساراتك، ويساعد المخاط على الذوبان قليلاً ”.

أخيرًا، تناول أدوية لتخفيف الأعراض.



يوصي الدكتور دان نجو بمضادات الهستامين أو مزيل الاحتقان قبل النوم، أو وضع شرائط الأنف على أنفك لفتح الممرات وتسهيل التصريف.

يقول الدكتور نجو إن النوم بمفرده لن يخفف انسداد الأنف ، لكن الحصول على الراحة أمر مهم ، خاصة إذا كنت تتعامل مع العدوى، مؤكدا أن النوم ، والبقاء رطبًا ، وتناول الأطعمة المغذية كلها أمور ضرورية للتغلب على البرد والتخلص من انسداد الأنف.

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