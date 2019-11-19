بعد 25 يومًا من الاحتجاجات.. ماهي خسائر العراق النفطية؟

2019/11/19 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفت وزارة النفط، الثلاثاء، تكبد العراق أي خسائر جراء الاحتجاجات الشعبية التي تضرب البلاد منذ مطلع تشرين الأول الماضي وذلك بعد قطع المتظاهرين لطرق مؤدية الى مواقع وحقول نفطية.

وفال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “الإنتاج والتصدير مستمر وبصورة مستقرة دون أية عراقيل اثر المظاهرات التي تشهدها البلاد رغم أن المواطنين تظاهروا قرب حقول نفطية في محافظة البصرة”.

وأضاف جهاد، أن “العمل مستمر في الحقول النفطية بجميع المحافظات دون الإخلال في حجم الانتاج النفطي”.

وأكد أن “هناك حرصاً من قبل المتظاهرين بعدم التعرض للعاملين وللقطاع النفطي”، مشيراً إلى أن” الوزارة استجابت للكثير من الطلبات بخصوص التوظيف وتحسين الخدمات وقامت بتوفير أكثر من 2800 درجة وظيفية”.

ووفق بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، بلغ إنتاج العراق النفطي 4.5 ملايين برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يجعله ثاني أكبر منتج للخام في المنظمة بعد السعودية (10.3 ملايين برميل).

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