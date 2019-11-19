باختصار ... المشهد العراقي بين الاحتجاج والاصلاح

2019/11/19 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد البصرة ومدن اخرى في جنوب ووسط العراق اضرابا عاما واحتجاجات .

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