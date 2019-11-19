2019/11/19 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلن النائب عن تيار الحكمة اسعد ياسين، الثلاثاء، عن اجتماع مرتقب مساء اليوم للكتل السياسية للتوقيع على مخرجات اجتماع الأمس بصيغتها النهائية.وقال ياسين لـ المركز الخبري انه “من المؤمل ان تعقد الكتل السياسية التي اجتمعت أمس اجتماعا أخر مساء اليوم بحضور رئيس الجمهورية”.وأضاف أن “الغرض من الاجتماع إعداد المسودة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: اجتماع مرتقب للكتل السياسية مساء اليوم للتوقيع على مخرجات الأمس المركز الخبري الوطني.

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