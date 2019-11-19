مصدر نيابي: عدم وجود نصاب قانوني أخر عقد جلسة البرلمان اليوم

2019/11/19 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر نيابي، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019) أن عدم وجود نصاب قانوني أخر عقد جلسة مجلس النواب اليوم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "جلسة مجلس النواب لم تعقد لغاية الآن بسبب عدم وجود نصاب قانوني".

وشار الى ان "اقل من 100 نائبٍ في قاعة المجلس الآن".

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