2019/11/19 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيين موظفي العقود على الملاك الدائم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/19 | 18:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعيين موظفي العقود على الملاك الدائم) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعيين موظفي العقود على الملاك الدائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).