2019/11/19 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعادة هندسة الدولة العراقية بإطار وطني – لويس إقليمس تطورُ الأحداث وتفاعلُها منذ يوم 25 تشرين اول 2019 وما تلاها لا يترك مجالاً للشكّ بشهادة الجميع على ثورة شعبية عارمة وانتفاضة وطنية عفوية من كافة قطاعات الشعب هذه المرة.فقد برز في ساحات الاحتجاج مؤخرًا، فئات من شباب عاطل باحث عن حقوق مشروعة ومن نخب […]

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