2019/11/19 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملف التعيينات ..صورة مشوّهة للإصلاح – علي كريم خضير عندما انطلقت التظاهرات العارمة في أرجاء المحافظات الوسطى والجنوبية، بدأت الحكومة بطرح حزمٍ من الاصلاحات الآنية بقصد تهدئة الوضع، ومعالجة الموقف بردود افعال تراها ذات فائدة في إسكات الاصوات المطالبة، أو أنها كانت تامل في دفع التظاهرات الى أقبية تشتت فيها آرائهم في نوع من […]

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