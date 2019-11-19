2019/11/19 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علامة يثير الجدل في تعقيبه عن تظاهرات لبنان بيروت – الزمان أثار مقطع فيديو يظهر فيه المطرب اللبناني راغب علامة، وهو يتحدث عن المظاهرات في لبنان جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والسعودية.وقال علامة خلال إحيائه حفلاً في العاصمة السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي إن (لبنان يشهد ثورة شبان وشابات ضد الفساد)، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علامة يثير الجدل في تعقيبه عن تظاهرات لبنان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علامة يثير الجدل في تعقيبه عن تظاهرات لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).