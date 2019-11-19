بالصور.. طلاب جامعة يتحدون تهديدهم بالفصل ويدعمون التظاهرات

2019/11/19 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قام طلاب جامعة النهرين، اليوم الثلاثاْ، بتقديم التبرعات والاطعمة وتنظيف شوارع ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

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