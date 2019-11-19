دلور ميقري - ليلى والذئاب: بقية الفصل الثالث عشر

2019/11/19 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 3في غرفة الخياطة، في ذلك الصباح الشتويّ الحزين، بقيت نازو جالسة بمفردها بعدما انسحبَ الآخرون إلى أشغالهم.حمل بطنها، كان ما زال خفيفاً ولو أنها تشعر به مع سعادة تغمر كامل كيانها.أسهمت منذ الأمس بإعداد لوازم سفر أسرتها، من حِزَم المفروشات والأقمشة إلى مرطبانات حفظ الطعام والمجففات؛ وغير ذلك من الأشياء الضرورية.منذ الأمس أيضاً، كانت متيقنة بأن من المحال مرافقتها للأسرة.هكذا ظلت طوال وقت الفرا......

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