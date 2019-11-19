2019/11/19 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعادل منتخب العراق لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، امام نظيره البحريني بدون اهداف، في اللقاء الذي جرى بينهما في العاصمة الاردنية عمان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الاسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2022.

ورفع الفريق العراقي رصيده في صدارة المجموعة الثالثة الى 11 نقطة، بينما اصبح رصيد المنتخب البحريني 9 نقاط في المركز الثاني.

وكانت مباراة الذهاب بين المنتخبين التي جرت في البحرين قد انتهت بالتعادل بهدف واحد لكل منهما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعادل سلبي بين العراق والبحرين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعادل سلبي بين العراق والبحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).