مفوضية حقوق الإنسان: نطالب بإيقاف مسلسل الاختطاف.. والكشف عن مصير المفقودين

2019/11/19 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الحكومة بوضع حد لاختطاف الناشطين والإعلاميين، معتبرة ذلك «تحدياً» لسلطة الدولة والقانون في البلاد.وقالت #المفوضية_العليا لحقوق الانسان في #العراق […]

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