2019/11/19 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني انتهت مباراة المنتخب الوطني امام نظيره البحريني بالتعادل السلبي 0-0 والتي اقيمت على استاد عمان الدولي ضمن لقاءات الجولة السادسة من التصفيات الاسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.واقميت مبارة اخرى ضمن ذات المجموعة اليوم الثلاثاء، بين هونغ كونك وكمبوديا وانتهت بفوز الاول بنتيجة 2-0 فيما استراح المنتخب الايراني […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على ترتيب مجموعة العراق بعد مباراة البحرين المركز الخبري الوطني.

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