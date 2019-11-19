العراق على موعد مع منخفض جوي ماطر يعم أغلب المناطق.. متنبئ جوي يكشف موعده

2019/11/19 | 19:25

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بغداد اليوم _ بغداد

قال المتنبئ الجوي نائل العلي، اليوم الاثنين (19 تشرين الثاني، 2019) إن العراق مهيء لمنخفض جوي ماط...





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