2019/11/19 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت الحب لهدى النسرين الإستعاضة بإسطورة تموز عبدالباري محمد المالكي النسرين ُ … هي شاعرة تيممت ْ معشوقَها محراباً لها ، حتى اذا لمست ْ منه عطرا ً ، وعلِقت ْ فيه ، صدف عنها مجبَراً ، ولبس خفايا أسراره سائراً الى قدَره المحتوم ، جادّا ً لايلوى على شيء ، فاعتدل نحو حتفه دون […]

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