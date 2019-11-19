2019/11/19 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حواس العلي: لولا الإيقاع لما عرفنا المعلّقات القصيدة بالأصل غناء الروح بسام الطعان شاعر سوري من مواليد 1967/مدينة القامشلي، وهو شاعر موهوب يكتب للوطن وللفرح ولا يقع في الرتابة أبدًا، مشاعره نهر عذب دائم الفيض، وهو ممن تهمهم تجاربهم الشعرية ويعملون عليها بكدّ وجدّ ومثابرة، يحمل إجازة بالأدب العربي من جامعة دمشق، يعمل مدرّساً للغة […]

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