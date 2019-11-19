2019/11/19 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برهان الخطيب يعيد جيل التمرد إلى صدارة..لكن بغداد – الزمان (الزمان) بغداد.في مزح أو قدح، معلوم يقال التأريخ يتكرر، مرة تراجيديا مرة كوميديا.ثقله على الناس إذن من عام إلى عام نصف قربان، أو نصف ضريبة، لو حقا مرة تراجيديا مرة كوميديا، لا كل مرة تراجيديا.مهما يكن، الحاصل أواخر هذا العقد، في […]

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