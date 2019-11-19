عبد الحسين أبو شبع..سيرة شاعر استشرف المستقبل

2019/11/19 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعد الشاعر الشهيد عبدالحسين أبو شبع واحداً من أشهر الشعراء الشعبيين وعرف بقصائده الحسينية المؤثرة والمغرقة بحب آل بيت النبوة، أمتاز بأسلوبه ولونه الخاص وطابعه الذي ميّزه عن مجايليه من الشعراء،ولد في محلة الحويش في النجف الأشرف لينهل من هذه المدينة العلم والأدب والمعرفة،فنظم الشعر منذ مطلع شبابه وهو لايزال في سن الـ (13) عاماً وقد تتلمذ وتأثر بعمه الشاعر إبراهيم أبو شبع.

عاصر شاعرنا خلال سني عمره القصيرة التي لم تتجاوز الخمسين عاماً، الحكم الملكي والحكم الجمهوري في عهد الزعيم عبدالكريم قاسم وأخيراً النظام الدكتاتوري لحقبة البعث البغيضة وأشتهر الشهيد بمناهضته ووقوفه ضد الظلم حتى اغتياله بدس السم في 28 كانون الثاني من العام 1980.

من أشهر قصائده التي صدحت بها حناجر الرواديد على المنابر(عالمية ..



دائمية) و(هاي الدنيا أيام) و(وين أخوتي يهل الشيم)وغيرها.

وأطلق ابو شبع بجرأته المعهودة قصيدة عارض فيها شعار البعثيين بقوله:

هـي الرسالــة الخالــدة اللــي تنفــع

هــي الــذي للبشــر رادت تجمـــــع

هــي الــذي أعمــل تكول أو أزرع

هــي اتّكــول العقــل خــل يتوسع

في مطلع الثمانينيات استدعته مديرية أمن النجف بذريعة تفحص مستهلات الأربعينية،وأقدم المجرمون على دسّ السم له في فنجان قهوة ليستشهدعلى أثرها مغدوراً من قبل زبانية النظام المقبور،وقد مرت جنازته في سوق الحويش لتتحول الى موكب مهيب وتغلق المتاجر ويزدحم الناس في تشييع جنازته حتى مواراته الثرى في مقبرة وادي السلام.

من أهم دواوينه: (حسينيات أبو شبع)، (قصائد مختارة)، (مشاعرالولاء في 4أجزاء)، (روائع عبدالحسين أبو شبع الاجتماعية) وموسوعة (مدرسة الشعر لعبدالحسين أبو شبع).

لم يكن أبو شبع شاعراًعادياً او نمطياً بل تعمق حبه بالأدب الشعبي ليبرز بين فطاحل هذا اللون ويتناول شتى أغراض الشعر وفنونه وألوانه،وكان مصوراً بارعاً للأحداث ومستشرفا لما هو آت بشكل غريب.رحم الله الشاعر وهو يصفح الى المجتمع في عالمنا الراهن

بقوله:

هجين اسل اوالله متفيـــد

خطأت النفس ...



وتركت الآمال

مره تشوفها تراويك تأييد

ومره تصير الك بالوضع عذّال

هوه أمس نفسه ولا إجه جديد

حال اللي تأيّد نفسه الحال

أمس بطيخ صاراليوم عنجور

يمعوديين هو هذاك الخيار

انتو أهل الكنس والرش والبخور

ونفس هاي الأيادي تحارب حجار

لسان اللي مدحوه الذي ســب

وايد البخرت هيه التحارب

تشوفون الزمان شلون يلعــــب

على كل حال انتو مع الغالب

هذا الصدك غايتكم المكسب

المهم تخرخش جيوب الحبايب

العباده لله؟ لولا صنم من جور

وين تصير بس وفّر الدينار

سامع لعبة الطمها ست خيور

ياطمه الجبيره الها تختار..

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