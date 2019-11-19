2019/11/19 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني وناقش مجلس الوزراء القضايا المعدّة لجدول أعماله، واصدر عددا من القرارات، حيث صوت المجلس على قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات بإدراج مشروع مسح وفرز الاراضي السكنية بإجراء مناقلة من تخصيصاتها لعام 2019 .كما قرر المجلس تخفيض الرسوم الكمركية المفروضة على السيارات الهجينة بنسبة 100% للسنة الاولى من اجل قيام الشركة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات منها تخص التظاهرات وأخرى اقتصادية المركز الخبري الوطني.

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