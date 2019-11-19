الحـداد يبحث مع رئيس هيئة النزاهة في إقليم كردستان الإصلاحات الإدارية والمالية

2019/11/19 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، اليوم الثلاثاء، مع هيئة النزاهة في إقليم كردستان أهمية دور تلك المؤسسة واستمرار العمل في إجراء الإصلاحات الإدارية والمالية والإقتصادية ومحاربة الفساد داخل الإقليم.

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