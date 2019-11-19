2019/11/19 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني افتتح النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان.وتعقد الجلسة رقم 16 ضمن الفصل التشريعي الأول من الدورة النيابية الرابعة في السنة التشريعية الثانية، بحضور 220 نائباً.وتأخرت جلسة البرلمان نحو ساعتين، بسبب عدم اكتمال النصاب تحت قبة قاعة البرلمان.هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يفتتح جلسة البرلمان العراقي المركز الخبري الوطني.

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