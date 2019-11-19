احتجاجات إيران والعراق.. فقر الشعب قُبالَة ثَراء الحُكّام

2019/11/19 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الكرملي بعد أن دَشّنَها #العراق، ما زالت الاحتجاجات تتسع رقعتها لتتجاوز حدود البلَد الواحد، فبعد #الكويت ولُبنان ها هي تحط الرحال في #إيران، في عقر النظام الذي يبسط نفوذه […]

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