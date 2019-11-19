المرعيد يرأس الاجتماع الأمني الدوري لمحافظة نينوى

2019/11/19 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} ترأس محافظ نينوى رئيس اللجنة الأمنية العليا منصور المرعيد ، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأمني وبحضور اللواء الركن نومان الزوبعي قائد عمليات نينوى واللواء الركن حمد النامس مدير شرطة نينوى والقيادات الأمنية في المحافظة.

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