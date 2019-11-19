2019/11/19 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-النجف تزامناً مع التظاهرات التي تعيشها مدن العراق المختلفة، أطل المنشد تقي الحسيناوي على جمهوره بأنشودة وطنية، حيى من خلالها جموع الثائرين في العراق، من خلال قصيدة شهيرة كتبها الشاعر السعودي مهذل الصقور.وتم تصوير الأغنية أمام جامعة الكوفة في النجف، بحضور مئات المتظاهرين من طلاب وطالبات المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من أمام جامعة الكوفة بالنجف.. منشد يغني: “عبثاً تحاول لا فناء لثائر”-شاهد بالفيديو) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من أمام جامعة الكوفة بالنجف.. منشد يغني: “عبثاً تحاول لا فناء لثائر”-شاهد بالفيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).