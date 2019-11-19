الرئيس الأفغاني يعلن الانتصار على داعش

2019/11/19 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن قوات الأمن "محت" عصابات داعش الارهابية في أفغانستان.

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