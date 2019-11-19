مسؤول ايراني يكشف للعالم حقيقة مزاعم نيويورك تايمز

2019/11/19 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف السفير الايراني السابق في العراق حسن دانائي فر المزاعم التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية حول النفوذ الايراني في العراق بأنها لا تحمل اي ا...

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