2019/11/19 | 20:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عزيز الخزرجي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألموروث ألثّقافيّ ألبعثيّ: "ثقافة" ألبعث وإلّا فلا !) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
شعاراتٌ بدوية دالة على المأساة العراقية العميقة التي لا تنتهي بسنة ولا عشرة ولا مئة لتجذّر الموروث الثقافي العراقي البعثي :
شعارات فارقة من بعض
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألموروث ألثّقافيّ ألبعثيّ: "ثقافة" ألبعث وإلّا فلا !) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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