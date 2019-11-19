ألموروث ألثّقافيّ ألبعثيّ:

2019/11/19 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزيز الخزرجي

شعاراتٌ بدوية دالة على المأساة العراقية العميقة التي لا تنتهي بسنة ولا عشرة ولا مئة لتجذّر الموروث الثقافي العراقي البعثي :

شعارات فارقة من بعض

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