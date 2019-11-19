الجيش السوري يعزز قواته على الحدود مع تركيا ويدخل 5 نقاط جديدة

2019/11/19 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

عزز الجيش السوري مواقع قواته في المنطقة الحدودية مع تركيا حيث دخل، اليوم الثلاثاء، إلى 5 نقاط جديدة بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي.

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