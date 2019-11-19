2019/11/19 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افادت انباء مطلعة، اليوم الثلاثاء، أنباء عن محاصرة منزل قاضي محكمة النزاهة في ذي قار من قبل المتظاهرين.

وقالت الانباء لـ الغد برس، ان متظاهرين غاضبين قاموا بمحاصرة منزل قاضي محكمة النزاهة في ذي قار.

وقالت الانباء لـ"الغد برس"، ان "متظاهرين غاضبين قاموا بمحاصرة منزل قاضي محكمة النزاهة في ذي قار".

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