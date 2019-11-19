روسيا: العقوبات الأمريكية على منشأة فوردو الإيرانية خرق صارخ للالتزامات الدولية للولايات المتحدة

2019/11/19 | 20:27

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بغداد اليوم - متابعة

أكدت روسيا أن استئناف الولايات المتحدة عقوباتها على منشأة فوردو النووية الإيرانية انتهاك صارخ للالتزامات الدولية للحكومة الأمريكية.

يتبع ..

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الناتو، كاي بيلي هتشيسون، أن الولايات المتحدة غير متفقة مع تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول "الموت الدماغي" للحلف.

وفي مؤتمر صحفي عقد في بروكسل قبيل لقاء وزراء خارجية

بغداد اليوم- متابعة

تداولت وسائل إعلام سورية، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، خبرا عن سماع دوي 4 انفجارات بالقرب من مطار دمشق الدولي.

وقال التلفزيون الرسمي السوري إن انفجارات سمعت قرب مطار العاصمة دمشق في وقت مبكر من صباح اليوم.

ولم يتحدث ا

بغداد اليوم - متابعة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاثنين، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على شخصيات "فاسدة تسرق ثروات الشعب العراقي".

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين في مقر وزارة الخارجية: "لن ن

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