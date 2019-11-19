2019/11/19 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم شخص في حي بنصلاوة في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، على اطلاق النار على والدته وشقيقته واصابهما بجروح .

وافادت مديرية شرطة اربيل في بيان ورد لشفق نيوز، بأن حالة الفتاة غير مستقرة، لافتة الى ان الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث ولم يتم القاء القبض على الجاني لحد الان وماتزال الشرطة تبحث عنه.

وتروي فتاة صغيرة كانت على اطلاع بالمسألة وكانت متواجدة داخل البيت اثناء وقوع الحادث، ان شقيقها بعدما دخل البيت قام بطردها خارجاً واشهر مسدساً بوجه والدته واطلق النار عليها.

من جانبه قال "فيض الله" الذي لم يفق من صدمة الحادثة لحد الان والدموع تسيل من عينيه عن حالة ابنته الجريحة، "قال الاطباء ان امامها 72 ساعة ليتبين فيما اذا كانت ستستطيع العيش ام لا".

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل ان الحادث له علاقة بمشكلة اجتماعية داخل الاسرة.

كزال عزيز وعمرها 45 عاما ومريم فيض الله وعمرها 27 عاما تعرضتا مساء يوم الاثنين 18 تشرين الثاني قرابة الساعة الخامسة عصرا للاصابة باطلاقات مسدس، واصيبت كزال في صدرها ومريم في رأسها، وهما الان راقدتان في مستشفى طوارئ اربيل ، غير ان الحالة الصحية لمريم غير مستقرة، وطالب ذووهما بمعاقبة الجاني بأسرع وقت بشكل قانوني وان تسارع القوات الامنية في القاء القبض عليه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاب يطلق النار على شقيقته ووالدته في أربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاب يطلق النار على شقيقته ووالدته في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).