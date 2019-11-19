شرطة البصرة: سنتصدى بحزم لكل من يعتدي على المتظاهرين والقوات الأمنية والممتلكات

2019/11/19 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة البصرة عن ضبط كمية من المخدرات والقاء القبض على عناصر إجرامية في عموم مناطق المحافظة.

وقال قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح في مؤتمر صحفي، إن الأجهزة الامنية تشخص المندسين بين المتظاهرين السلميين، مؤكدا ان القوات الأمنية ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المتظاهرين وعناصر الامن، الى جانب الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة.

وعرض المؤتمر متهمين مدانين بقضايا جنائية بضمنهم عصابة للسطو المسلح والتسليب، وعصابة للسرقة ومتهمين من مروجي المخدرات وضبط بحوزتهم أسلحة متنوعة ومواد مخدرة.

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