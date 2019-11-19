عبد المهدي يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء ويتخذ عددا من القرارات

2019/11/19 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات ضمن اطار الإصلاحات الحكومية التي تسعى اليها الحكومة.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة عادل عبد المهدي، لمناقشة القضايا المدرجة على جدول اعماله، إذ صوت المجلس على قيام وزارة الاعمار والاسكان والبلديات بإدراج مشروع مسح وفرز الاراضي السكنية بإجراء مناقلة من تخصيصاتها لعام الفين وتسعة عشر، والموافقة على تخصيص قطعة ارض من بلدية النمرود الى دير مار بهنام الشهيد في محافظة نينوى من اجل توسيع الدير لأهميته التأريخية ووضع محددات اعتبار بعض المناطق المنكوبة.

وقرر المجلس تخفيض الرسوم الكمركية المفروضة على السيارات الهجينة بنسبة مئة بالمئة للسنة الاولى من اجل تخفيض اسعار السيارات الهجينة، إضافة الى الموافقة على زيادة التخصيص المالي المقر الى دائرة ماء بغداد وتخويل وزير المالية صلاحية عدم صرف بعض المبالغ المحددة في قرارات مجلس الوزراء السابقة لتخصيص احتياطي الطوارئ.

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