أول تعليق للجيش الإيراني عن احتجاجات الوقود

2019/11/19 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد الجيش الإيراني، على خلفية استمرار الاحتجاجات المناهضة للسلطات في أنحاء مختلفة من البلاد، أنه سيقف بقوة في وجه أي اعتداء من أجل الحفاظ على منجزات النظام في إيران.

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