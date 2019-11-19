البطاقة المباشرة الأخيرة ليورو 2020 حائرة بين 3 منتخبات

2019/11/19 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تشهد، اليوم الثلاثاء، لعب الجولة الأخيرة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 الصيف القادم.

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