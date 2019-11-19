دانائي فر: خطاب نيويورك تايمز إهانة كبيرة لقادة العراق

2019/11/19 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران (العالم) ‏19‏/11‏/2019 – أكد السفير الإيراني السابق في العراق حسن دانائي فر أن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قد أهانت القادة العراقيين حين نعتت...

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