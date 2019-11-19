امين يونس - هل سنراهُم خَلف القُضبان ؟

2019/11/19 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امين_يونس " ..مسجونان كانا يسيران في ساحة السجن ، بإتجاه المطعم في فترة الغداء ، قال المسجون الأول لصاحبه مُمتَعِضاً : أن الطعام المُقّدَم للسُجناء ، عندما كُنتَ أنا رئيساً للوزراء ، كانَ أفضل من الذي يُقّدَم لنا الآن بالتأكيد .أجاب المسجون الآخر مُؤيِداً : طبعاً ..وكذلك كانتْ مُعاملة قوى الأمن والشرطة ، للمساجين ، أحسن كثيراً عندما كُنتَ أنا وزيراً ! " ...................متى سيتحقق على أرض الواق......

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